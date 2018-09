12.09.2018, 09:24 Uhr

Prüfung durch die Gemeindeaufsicht

BAD GASTEIN (rau). Wie Bürgermeister Steinbauer berichtet wurde die Gemeinde Bad Gastein einer Prüfung durch die Gemeindeaufsicht des Landes Salzburg unterzogen. Dieser stellt der Gemeinde Bad Gastein ein gutes Zeugnis aus. Darin wird bestätigt dass die finanzielle Sanierung der Gemeinde konsequent und erfolgreich betrieben wird und die Budgetspitze (Differenz zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben = Geld für Investitionen und Anschaffungen) betrug 18,45% oder € 2,9 Mio. Die Gemeinde wird im Jahr 2018 somit erstmals im Bereich der geringen Verschuldung liegen. Weiters heiß es in dem Bericht: „Trotz dieser eingeschlagenen Finanzpolitik konnten in den letzten Jahren wichtige Investitionen gesetzt werden, die die Infrastruktur der Gemeinde wesentlich verbessert haben. Auch anstehende dringende Sanierungsmaßnahmen bei diversen Gemeindeobjekten wurden ebenfalls durchgeführt.“ Der völlig überfrachtete Personalstand konnte in konsequenter Umsetzung des Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes auf ein richtlinienkonformes Maß heruntergefahren werden.

