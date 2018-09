10.09.2018, 16:25 Uhr

Wieder Schmieraktion in Goldegg: Kupfertafeln verunstaltet

GOLDEGG (aho). Eine schwere Sachbeschädigung zeigte die Pfarre Goldegg am 4. September an. Im Bereich des Friedhofs Goldegg wurden zwei kupferne Gedenktafeln auf der ganzen Fläche mit grüner Farbe beschmiert. Ein Tatzusammenhang zu dem in der Nacht zum 1. September besprühten Gedenkstein dürfte bestehen, wie die Polizei mitteilt.

