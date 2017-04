28.04.2017, 12:55 Uhr

Zaun tötet jungen Autolenker

In den frühen Morgenstunden des 27. April 2017 lenkte ein 25-jähriger Einheimischer seinen Pkw Richtung Bad Hofgastein Mitte. Aus unbekannter Ursache kollidierte der Lenker mit einem Zaun. In weiterer Folge fuhr der Wagen die Auffahrt zur Bundesstraße im Bereich Weitmooserschloss hinunter. Dort bohrte sich ein mehrere Meter lange Querstrebe des Zaunes durch die Windschutzscheibe in das Auto. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Vorerst war die Identität des Mannes unklar. Mittlerweile stehen die Personendaten fest. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion an.

