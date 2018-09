Altenmarkter Künstler auf der Grand Basel

16.09.2018, 21:17 Uhr

Mario Pichler stellte auf der ultimativen Show für Automobile Meisterwerke aus.

ALTENMARKT (ms). Die Grand Basel in der Schweiz Anfang September war die ultimative Show für Automobile Meisterwerke, welche die wichtigsten Autos aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft präsentiert. Die premiere in Basel 2018 ebnet den Weg für zukünftige Shows in Nordamerika und Asien."Auf der Ausstellung wurde nur das Beste vom Besten gezeigt, erstklassig und exklusiv, erzählt der Altenmarkter Künstler Mario Pichler, der mit seinen Werken auf der Ausstellung vertreten war. „Grand Basel ist kein weiterer Autosalon. Grand Basel spricht internationale Kenner, Experten und Sammler mit höchsten Ansprüchen an, all jene, die sich für mobile Ästhetik, technische Virtuosität, Kunst und Kultur interessieren", sagt Marc Backé, Global Firector Grand Basel.

Zu dieser einzigartigen Ausstellung wurde Mario Pichler als einziger Künstler weltweit eingeladen, um dort seine hyperrealistischen Arbeiten dem internationalen Publikum im exklusiven Rahmen zu präsentieren. Ebenso zeigte er vor Ort, wie ein Meisterwerk dieser besonderen Güteklasse entsteht. Die Qualität der Kunstwerke, der Meinung von Kennern zufolge, ist das Beste was zurzeit in diesem Bereich international zu bekommen ist. So kam es auch zu dieser Einladung.Pichler zeigte, trotz der beachtlichen Größe seiner Ausstellungsfläche von beinahe 70 Quadratmeter nur einige seiner Arbeiten und arbeitete direkt an der Grand Basel an einem Gemälde eines Porsche RSR, um zu veranschaulichen, dass hier nichts am Computer generiert und auch kein Airbrusch verwendet wird. Die reine Handarbeit, gepaart mit unglaublichem technischen Verständnis und einer gehörigen Portion Geduld, lassen Bider in dieser Perfektion entstehen. Bis zu 150 Arbeitsstunden stecken in einem derartigen Werk. "Über ein halbes Jahr dauerten die Vorbereitungen", erzählt Pichler.Das internationale, teils sehr prominente Publikum, dankte es mit Anerkennung und diversen Einladungen im In- und Ausland. Auch das nächste Projekt steht bereits in den Starlöchern. Dafür wird Pichler in die USA reisen und dort die Vorarbeiten zu einem Großformat eines Flugzeuges zu beginnen.