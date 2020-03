PPURKERSDORF/REGION. "Wir sind ein freundschaftliches Netzwerk. Das Ziel der Gruppe ist der wertschätzende Austausch zu den Themen Famillie, Job und Freizeit", erzählt die Wienerwald-Wunderweiber-Gründerin Eva Mader.

Wunsch zum Anschluss

Diese Frauenpower fand ihren Ursprung im Social-Media-Kanal Facebook. "Ich selbst bin eine gebürtige Oberösterreich-Niederösterreich-Mischung und lebe nun seit acht Jahren in Purkersdorf. Mit der Geburt meiner Tochter im Jahr 2018 und der folgenden Karenzzeit kam der Wunsch, hier im Wienerwald nun so richtig Fuß zu fassen und Anschluss zu finden", meint die 39-Jährige weiters.

Engagiert und persönlich

Mittlerweile gibt es auch persönliche WW-Treffen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Dadurch wurden schon viele neue Freundschaften geschlossen und neue Events wie Kleidertauschpartys oder die gemeinsame Teilnahme am Frauenlauf entstanden. Die "Denkfabrik" ist eine weitere Möglichkeit, sich gegenseitig voranzubringen. Die erste fand vergangenen Freitag im "Tatkraft" in Purkersdorf statt. "Für manche Themen ist es einfach bessser, sich persönlich zusammenzusetzen, um in eine andere Tiefe zu gehen und Ideen auch umsetzen zu können", erklärt die Unternehmensberaterin. Jede Frau ist herzlich willkommen sich anzuschließen, wenn sie den wertschätzenden, engagierten Austausch schätzt. Beitreten kann "frau" mittels Beitrittsanfrage in der Facebook-Gruppe Wunderweiber Wienerwald.

Wissen teilen

Martina Hasewend-Schwaiger ist eine von vielen Wunderweibern aus Purkersdorf. "Ich finde die Gruppe sehr gut, weil sich die Frauen untereinander unterstützen. Da weiß man, da ist ein Frauenschwarm mit viel Wissen, wo einem geholfen wird. Man kann viele Fragen stellen und Veranstaltungen teilen", berichtet Hasewend-Schwaiger den Bezirksblättern.