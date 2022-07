Radbasisnetze bilden seit Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinien des Landes NÖ Ende 2020 die Grundlage für gemeindeübergreifende Planungen für den Alltagsradverkehr. Das Mobilitätsmanagement Industrieviertel der NÖ.Regional steht den Gemeinden in diesem Prozess als koordinierende Stelle zur Seite.

REGION. Nach einem Jahr enger Zusammenarbeit der vier Gemeinden Purkersdorf, Pressbaum, Eichgraben und Tullnerbach mit dem Planungsbüro con.sens/Florian Kratochwil sowie den Abteilungen RU7 und ST3 des Landes NÖ, wurden die Ergebnisse der Radbasisnetzplanungen im Stadtsaal Purkersdorf abschließend präsentiert. Die Kosten für diese Planungsarbeiten werden zu 100% vom Land NÖ übernommen, die Umsetzung entsprechender Radinfrastrukturprojekte wird mit 60-70% gefördert.

„Kurze Wegstrecken sind perfekt fürs Radfahren geeignet. Dafür braucht es aber auch die nötige Infrastruktur. In Niederösterreich setzen wir deshalb auf den Ausbau des Radwegnetzes und investieren 100 Millionen Euro in den Radausbau. Ziel ist, den Anteil des Radverkehrs in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln,“