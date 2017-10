01.10.2017, 19:12 Uhr

Kunstpfad-Gablitz, Einladung -NÖ Tage der offene Ateliers 2017

Gablitz: Kunstpfad-Gablitz | Die "NÖ Tage der offenen Ateliers 2017",

das kreative Wochenende in ganz NÖ,

kommen mit Riesenschritten.

Am Wochenende 14.&15.10.2017 öffnet der "Kunstpfad-Gablitz"

wieder seine Gärten und Häuser...mit einer Ausnahme:

keine Ausstellung bei

Christiane WRATSCHKO und Angelika REINHARDT.

Aus persönlichen Gründen bleiben Gärten und Häuser der beiden Künstlerinnen geschlossen.

Gerda NERUDA mit ihrer aussergewöhnlichen Keramik und

Ilse PAULS mit ihren Bildern und lyrischen Texten sind am

Samstag 14.10.und am Sonntag 15.10.2017 ab 10:00-18:00

für alle kunstinteressierten Gäste vor Ort.

Auf ein herbstlich sonniges Wochenende für alle,

die künstlerische Abwechslung lieben,

freuen sich Gerda Neruda und Ilse Pauls.

Einladung zu sehen auf der HP www.kunstpfad-gablitz.at

