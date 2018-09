So schön kann die Liebe sein

12.09.2018, 07:20 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

Wenn der 'Blitz' einschlägt

Ewige Liebe

Zur Sache

REGION PURKERSDORF (bri). Können Sie sich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Spalte links).Die Gablitzerin Viktoria Rogina (19) hat ihren Nico (20) vor knapp drei Monaten auf Facebook kennengelernt. Viktoria: "Wir haben uns bald verabredet – es hat sofort gefunkt. Wir versuchen uns täglich zu sehen." Michael Sigmund (Umwelt-GR und Stadtrat in Pressbaum) hat seine Angela letztes Jahr in Athen im Urlaub am Pool kennengelernt. Der 42-Jährige: "Es war bei uns beiden Liebe auf den ersten Blick." Nach drei gemeinsamen Tagen war klar ’Das ist der/die Richtige'. Mittlerweile war er zweimal in Toronto, Angela sechsmal in Pressbaum, diesen Sommer sogar zwei Monate. Im November kommt Angela für ein halbes Jahr zu ihm. Angela: "Michi kommt jetzt bald zur Hochzeit meines Bruders und im Oktober auch wieder. Dann geht's nach Quebec, um das "Visum D" zu beantragen, damit ich sechs Monate in Österreich bleiben darf." Michi lacht: "Vielleicht bleibt sie ja gleich für immer..."Brigitte (72) und Robert Wunderer (75) lernten sich 1963 in einem Jazzclub kennen. Brigitte: "Gefunkt hat es nicht gleich, erst nachdem wir uns öfters trafen." Vier Jahre später heirateten die Tullnerbacher, die heuer ihren 51. Hochzeitstag feierten. Zwei Söhne und eine Tochter wurden ihnen geschenkt. Das Paar verrät ihr Liebes-Geheimnis: "Wir teilen die Liebe zur Jazz-Musik, reisen gerne und lassen uns unseren Freiraum." Große Probleme gab es nie und Brigitte meint lachend: "Klar streiten wir auch ab und zu, so wie jedes Paar." Robert: "Unsere Tochter und die beiden Enkerl leben in New York. Schon in zwei Wochen geht's wieder in die USA und dann brausen wir auch ein paar Tage über die Route 66."Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind erwünscht.