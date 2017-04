Streit in Purkersdorf eskalierte: Freundin stach zu

26.04.2017, 16:49 Uhr

Aus Urlaubsplänen wurde Streit

Am Landesgericht St. Pölten relativierte die Angeklagte gegenüber Richter Markus Grünberger ihre Schuld. Sie sei wütend geworden, weil ihr Lebensgefährte ihr vorgeworfen habe, sich zu wenig um das Kind zu kümmern. Und obwohl man an diesem Abend eigentlich Urlaubspläne schmieden wollte, sei man so in Streit geraten, dass sie sich schließlich gegen die Aggressionen des Mannes zur Wehr setzen musste. Sie sei in Panik geraten, als ihr Lebensgefährte auf sie zugekommen sei.

Messer in Oberschenkel

Sechs Monate Bewährungsstrafe

Aus der Sicht des Mannes sei die 20-Jährige außer Kontrolle geraten. Sie habe ihn geschlagen, gebissen und habe dann ein Messer aus dem Block in der Küche genommen. Beim Herumfuchteln habe sie ihm zunächst oberflächliche Schnittwunden zugefügt, bevor sie ihm das Messer in den Oberschenkel rammte. Mit dem Messer in der Hand habe sie von ihm verlangt, seine Vorwürfe das Kind betreffend zurückzunehmen.Für Grünberger war die Aussage des Opfers glaubwürdiger. Er ging davon aus, dass die Aggression doch eher von der 20-Jährigen ausgegangen sei. Aufgrund ihres Alters, ihrer bisherigen Unbescholtenheit und einer, laut Gutachten, eingeschränkten Dispositionsfähigkeit beließ es der Richter bei einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Neben 5.720 Euro Schmerzensgeld wurden dem Opfer auch die Entschädigung für allfällige Folgeschäden zugesprochen (nicht rechtskräftig).aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier