NESSELWÄNGLE (eha). Ein 64-jähriger Deutscher ist am Donnerstag gegen 18:30 Uhr bei einer Wanderung in Nesselwängle rund 25 Meter über steil abfallendes Gelände abgestürzt und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der 64-Jährige vom Team des Notarzthubschraubers mittels Seilwinde geborgen und nach ärztlicher Versorgung in Tannheim in die Klinik Immenstadt geflogen.