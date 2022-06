Ein alkoholisierter Pkw-Lenker ist am Donnerstag in der Nacht in Berwang über eine Verkehrsinsel gefahren und touchierte dabei mehrere Verkehrszeichen.

BERWANG (eha). Der 29-jährige Deutsche war gegen 01.40 Uhr auf der L 21 von Berwang kommend in Richtung Bichlbach unterwegs. Bei der Ortausfahrt Berwang überfuhr der Deutsche die dort befindliche Verkehrsinsel, touchierte mehrere Verkehrszeichen und einen großen, inmitten der Verkehrsinsel befindlichen Felsen. Dabei überschlug sich der Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Der Unfalllenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und die Rettung verständigen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Ein Alkotest ergab ein positives Ergebnis. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt.

