+++Update von Mittwoch, 4. März, 7.50 Uhr+++

Nachdem sich bei einem Mitarbeiter eines Unternehmens in Pfronten im Allgäu (Deutschland) eine Erkrankung am Coronavirus bestätigte, wurden insgesamt vier der 160 MitarbeiterInnen aus dem Bezirk Reutte als enge Kontaktpersonen identifiziert. Bei ihnen wurden umgehend Abstrichproben entnommen und vom Virologischen Institut in Innsbruck untersucht. Nun liegen alle vier Testergebnisse vor – sie alle sind negativ. Die vier Personen befinden sich bereits in der behördlich angeordneten 14-tägigen Quarantäne und müssen in dieser Zeit auch weiterhin ihren Gesundheitszustand beobachten. „Wir sind mit den betroffenen Personen in Kontakt und haben sie über die Testergebnisse sowie notwendige Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen informiert. Wir behalten im Bezirk Reutte jegliche Entwicklungen genau im Auge – es besteht kein Grund zur Beunruhigung“, betont Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf.

+++Beitrag von Dienstag, 3. März, 12.05 Uhr+++

Ein wenig Normalität kehrt zurück

PFRONTEN/AUSSERFERN. Inzwischen wurden alle notwendigen Abklärungen rund um den bekanntgewordenen Fall einer Coronaerkrankung im Allgäu abgeschlossen. Im Zuge dessen wurden auch vier Personen aus dem Außerfern, die engeren Kontakt zum Erkrankten hatten, in Quarantäne geschickt.

Inzwischen weiß man etwas mehr: "Bei einer Person liegt das Ergebnis schon vor. Dieses ist bekanntlich negativ. Die restlichen Ergebnisse sind derzeit noch ausständig und werden für den heutigen Tag erwartet. Diese Personen sind informiert und wissen, dass sie in häuslicher Isolation bleiben müssen“, informiert die Bezirkshauptfrau von Reutte, Katharina Rumpf.

Weiters wurden auch alle übrigen der insgesamt 160 betroffenen Tiroler MitarbeiterInnen ermittelt, die nicht zu den engen Kontaktpersonen des Betroffenen zählen und bei denen damit das Risiko einer Infektion sehr gering ist. Diese Personen und ihre Familienangehörigen dürfen in das Arbeitsleben zurückkehren.

Gesundheitszustand beobachten

Der betroffene Betrieb wird voraussichtlich morgen wieder öffnen. Vorsichtshalber wurden die Personen routinemäßig angewiesen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und bei Auftreten von Symptomen (Halsschmerzen, Husten, Fieber) zu Hause zu bleiben und telefonisch einen Arzt oder eine Ärztin zu kontaktieren.

MitarbeiterInnen, die laut den Erhebungen des Landratsamtes Ostallgäu keinerlei Kontakt zu dem Erkrankten hatten, wurden bereits gestern Abend informiert und können ohne jegliche Beschränkungen in das Arbeitsleben zurückkehren. Ebenso deren Angehörige. „Damit können auch die Kindergärten und Schulen ab heute wieder normal besucht werden“, gibt BH Rumpf bekannt. Dies vor allem auch deshalb, da bei jenen vier in Quarantäne befindlichen Personen keine Kinder im gemeinsamen Haushalt leben, die Betreuungseinrichtungen oder Schulen besuchen.

Weitere Informationen zum Coronavirus

Telefonische Kontakte:

Kostenlose 24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30

Telefonische Gesundheitsberatung: 1450

Kostenlose 24-Stunden-Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): 0800 555 621

Weiterführende Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/coronavirus sowie unter www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/