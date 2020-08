Lange Zeit war unklar, wie es mit der Lebensmittelversorgung in der Stadt Vils weitergehen wird. Nun gibt es gleich zwei erfreuliche Nachrichten: Der Spar-Markt wird weitergeführt und ein neues Café soll noch heuer eröffnet werden.

VILS (eha). Seit 37 Jahren führt Ernst Geisenhof gemeinsam mit seiner Schwester Annemarie den Spar-Markt in Vils. Ende Oktober verabschieden sich die beiden in ihren wohlverdienten Ruhestand. In Zukunft wird Silvia Tröbinger, eine langjährige Mitarbeiterin, das Lebensmittelgeschäft weiterführen. Alle vier Mitarbeiterinnen finden auch weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz in Vils. Vor allem der Gemeinde fällt ein Stein vom Herzen, wie Bürgermeister Manfred Immler erzählt: „Eigentlich wäre geplant gewesen, das Hotel Grüner Baum, das seit 2018 im Besitz der Gemeinde ist, abzureißen und einen Neubau mit integriertem Lebensmittelgeschäft zu errichten. Dann kam Corona und die Pläne wurden erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Umso mehr freut es mich, dass durch die Übernahme des Spar-Marktes die Nahversorgung bei uns im Ort gesichert ist.“

Neues Café im Herzen von Vils

Die zweite gute Nachricht ist, dass Lora und Georgi Angelov, den Ortskern von Vils mit einem neuen Café beleben wollen. Erst vor eineinhalb Jahren sind die beiden aus Liebe zu den Bergen nach Vils gezogen. Lora war bereits in München erfolgreiche Geschäftsführerin und so reifte die Idee: Ein eigener Laden wäre nicht schlecht. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister wurde dann auch schnell ein passender Standort gefunden – im Gemeindehaus. Nach der Vorstellung des Projektes konnte jeder Vilser Bürger für mindestens 100 Euro einen Genossenschaftsanteil kaufen. Damit ist rund ein Drittel des benötigten Startkapitals bereits in trockenen Tüchern. Die Eröffnung des Cafés, mit dem klingenden Namen „Vogelbaum“ ist für Anfang November geplant. Neben der Möglichkeit Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen, werden auch regionale Produkte mit möglichst wenig Verpackung zum Kauf angeboten. Das Ehepaar Angelov sieht sich mit ihrem Café aber in keinster Weise als Konkurrenz zum Spar-Markt. Im Gegenteil, das Café soll als Ort der Begegnung dienen und das Stadtleben bereichern.