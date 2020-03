SV Weißenbach macht „Kehraus“ am Stanzacher Schilift

STANZACH (filo). Am Sonntag um 16 Uhr wurde die aktuelle Wintersaison an den Stanzacher Schiliften für heuer endgültig beendet. „Es war eine durchwachsene Angelegenheit diesen Winter aber trotz den widrigen Bedingungen ist es uns gelungen, bis auf einen Tag den Betrieb immer aufrecht zu halten“, so der Stanzacher Ortschef Hanspeter Außerhofer. „Auch wenn es ab und zu auf den sprichwörtlichen Felgen war, unser Team hat diesen Winter alles gegeben und dafür danke ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen“, findet Außerhofer lobende Worte.

Das Saisonsende läutete der SV Weißenbach am vergangenen Samstag mit der Durchführung der Vereinsmeisterschaft ein. Bei noch guten Bedingungen kamen knapp 50 genannte Rennläuferinnen und Rennläufer samt Fans zum Stoanmandl-Lift nach Stanzach, um bei bester Stimmung den Meister bzw. die Meisterin zu ermitteln. Im ersten Rennen ging es neben den Klassensiegern die sieben schnellsten Damen und die 15 schnellsten Herrn zu ermitteln. Die gingen dann erneut an den Start und beim sogenannten „Race of Champs“ wurden dann die Uhren nochmals auf Null gestellt. Die schnellste der sieben Damen im zweiten Lauf war Victoria Feineler, die damit ihren Vorjahrestitel verteidigte und insgesamt zum sechsten Mal Vereinsmeisterin wurde. Spannung wie immer beim SV Weißenbach auch bei den Herrn. Raimund Alber holte sich nach sechsjähriger Pause wieder den Titel des Vereinsmeister, übrigens sein insgesamt Zehnter und verwies damit den Vorjahressieger Elias Feineler auf die Ränge.