Wollt ihr die totale Schneeräumung? Das scheint in Ehrwald den gesamten Winter über die finale Frage zu sein. Jedenfalls wird geräumt auf Teufel komm raus, egal ob Schnee auf den Straßen liegt oder nicht. Man räumt Schnee. Bevor nicht das letzte Schneeflankerl entfernt ist, werden die Geräte nicht in der Garage geparkt. Die Schneehasser sind entzückt. So viel Engagement würden sie sich von der Gemeindeführung in anderen Belangen auch wünschen. Aber Weihnachten ist halt bekanntlich nur im Winter. Anders denkende Gemeindebürger dagegen meinen, man müsse nicht fahren, bis die Funken spritzen und der Asphalt glatt geschliffen ist.

Einheimische, Vermieter und Wirtsleute, die ihren Namen nicht genannt haben wollen sind verärgert: "Da fährt man zu nachtschlafender Zeit wie wild durchs Dorf, obwohl gerade einmal Mausknietief Schnee liegt. Die Gäste kommen verärgert zum Frühstück und fragen, ob der morgendliche Lärm denn wirklich notwendig sei? Was sollst du deinen Gästen da sagen, wenn du selbst auch der Meinung bist, dass nicht die letzte Schneeflocke vom Asphalt gekratzt werden muss, dass die Funken spritzen."

Andere Gegner der akribischen Schneeräumrally im Ort meinen, "In anderen Skigebieten lässt man zumindest ein Bisserl Schnee auf den Straßen liegen. Das sorgt für gute Stimmung im Ort und für zufriedene Gäste. Und zudem wird diese fanatische Schneeräumung ja auch einiges Kosten. Aber das scheint der Gemeindeführung hinten links vorbeizugehen".

Es ist halt auch mit dem Schnee so wie im richtigen Leben, die einen sagen so, die anderen so. Und deshalb wird es wohl oder übel bei der totalen Schneeräumung in der Zugspitzgemeinde bleiben, befürchten die wenigen Pessimisten, also die Optimisten mit Erfahrung, im Dorf.