REUTTE (eha). Die Vorbereitungen des SVR Zweigverein Taekwon-Do für den kommenden Trainingsbeginn am 14.09.2020 laufen bereits auf Hochtouren. Die Corona bedingte Trainingspause wurde genutzt, um am Trainingsplan zu feilen und Techniken zu verbessern. Dazu traf sich der Vorstand des Vereins erst kürzlich zu einem Freiluft-Training am Fort Claudia. Hier wurden neue Selbstverteidigungstechniken geübt und bereits bekannte Technikkombinationen aufgefrischt.

Neulinge herzlich willkommen

Interessierte, die gerne ins Training hineinschnuppern möchten, sind herzlich willkommen. Alle wichtigen Infos zum Training und dem Verein findet ihr auf der Homepage: www.taekwon-do-reutte.at.

Trainingszeiten:

•Kinder (ab 8 Jahre): Mo + Do von 18:00 – 19:30 Uhr

•Erwachsene: Mo + Do von 19:30 – 21:30 Uhr in der Turnhalle des BRG Reutte