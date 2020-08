REUTTE/INNSBRUCK (eha). Bei herrlichem Sommerwetter wurde die Tiroler Meisterschaft der Allgemeinen Klasse, Masters und U14 in Innsbruck durchgeführt. Auf Grund von Verletzungen und Krankheit war der SV Reutte LA Raiffeisen nur mit einer kleinen Mannschaft vertreten.

Erfolgreicher Nachwuchs

Besonders erfreulich war das Abschneiden von Dominik Haas und Raphael Singer bei der U14. Beide Athleten sind das erste Jahr bei der U12, trotzdem setzten sie sich bestens bei der U14 in Szene. Raphael konnte mit seiner neuen PBL im Vortex den zweiten Rang sichern. Dominik wurde über die 60m sehr guter Dritter und mit dem Vortex belegte er den siebten Rang. Mit ihren Leistungen sind sie die Nummer eins in Österreich in ihrem Jahrgang.

Gabriel Berger bestritt seinen ersten Wettkampf. Er belegte über die 60m den neunten und im Vortex den zehnten Rang. Bei der WU14 kamen Hanna Singer und Julia Somogyi im Kugelstoßen in den Endkampf. Hanna belegte mit PBL den guten sechsten Rang, Julia wurde Achte. Im Weitsprung wurde Hanna mit PBL Siebte. Über die 60m Hürden erreichte Julia den siebten Rang und Platz elf über die 600m und im Vortex. Den 13. Rang belegte sie über die 60m.

Meistertitel für die "Großen"

Zwei Meistertitel konnte sich Kilian Walch in der Allgemeinen Klasse sichern. Er gewann erwartungsgemäß das Kugelstoßen und den Diskus. Dominik Poberschnigg wurde seiner Favoritenstellung über die 800m gerecht. Er setzte sich vom Start weg an die Spitze und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand. Über die 400m konnte er sich über die Silberne freuen, sein Vereinskollege Lukas Haas musste sich mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben. Lukas konnte sich dafür den Titel über die 110m Hürden sichern, über die 400m Hürden belegte er den dritten Rang. Lea Germey, die wegen einer Verletzung, die sie sich beim Testmeeting in Reutte zugezogen hat, immer noch nicht Hochspringen und Sprinten kann, ging im Speerwurf an den Start und sicherte sich den dritten Rang. Maria Antonio Cahuana ging bei der W45 über die 1.500m an den Start und durfte sich über den Meistertitel freuen.

Zum Vormerken

Der nächste WK-Vergleich mit der Tiroler Konkurrenz findet im Rahmen der TM der U18/U23 am 22. und 23. August in Reutte statt.

