Landesliga West

Reutte – Schönwies/Mils 1:1 (1:0) REUTTE (filo). Schade dass es nur zu einer Punkteteilung reichte im Reuttener Dreitannenstadion aber es war halt nicht mehr drinnen für den SV Reutte gegen die Gäste aus Schönwies-Mils. Nach leichter Überlegenheit im ersten Durchlauf kam es in der 32. Minute zum Führungstreffer durch Semir Slomic und mit 1:0 für Reutte wurden auch die Seiten gewechselt. Wenig spektakulär, aber fair dann die zweite Halbzeit in der die Gäste dann in der 77. Spielminute ihre Chancen nutzen und zum 1:1 Ausgleichstreffer kamen. Ein Ergebnis, das für beide Mannschaften nicht wirklich hilfreich in der Tabelle ist, sieht man das Ganze positiv, dann ist ein Punkt immerhin ein Punkt.

1.Klasse West

Nassereith – Zugspitze 5:4 (2:2)

NASSEREITH (filo). Es war kein harter Weg von Ehrwald nach Nassereith über den Fernpass, aber die Heimfahrt nach der knappen 5:4 Niederlage schmerzte dann doch. Es wäre zumindest ein Punkt drinnen gewesen, ging man doch bereits nach 6 Minuten durch Marco Schatz mit 0:1 in Führung. Die Partie verlief durchaus emotionell und praktisch im Gegenzug kam der Ausgleich für die Nassereither zum 1:1, die dann eine leichte Überlegenheit ausnutzten und nach 20 Minuten zum 2:1 erhöhten. Aber Ehrwald setzte nach und fünf Minuten später traf Rene Strobl zum bis dahin verdienten 2:2 Ausgleich, mit dem auch die Seiten gewechselt wurden. Fünf Minuten nach dem Wiederbeginn dann der Knackpunkt für die Gäste vom Außerfern. Rote Karte für den Ehrwalder Benedikt Schutti, Nassereith nutzte nun die nummerische Überlegenheit gekonnt aus und erhöhte bis zur 66. Minute mit zwei Treffern auf 4:2. Es blieb aber spannend, denn nach dem in der 68. Minute die Gäste ebenfalls durch Gelb/Rot einen Spieler verloren, nutzte Elias Ulses wenig später seine Chance und traf zum 4:3 Anschluss, in der 78. Minute. Dann aber wieder die Hausherrn zum 5:3. Es war eine offene Partie und den Gästen aus der Zugspitzregion ist es hoch anzurechnen, dass man nicht aufgeben hat. Rene Strobl brachte mit seinem zweiten Treffer zum 5:4 sechs Minuten vor dem Ende nochmals Hoffnung, auf zumindest ein gerechtes Unentschieden, der Einsatz blieb aber schließlich unbelohnt und so musste man ohne Punkte die Heimreise antreten.

Bezirksliga West



SC Imst 1b : SPG Lechtal 7:1 (4:1)

Imst (filo). Nichts zu holen gab es dieses Wochenende für die Mannschaft aus dem Lechtal. Schon von Beginn an war in dieser Runde wortwörtlich der Wurm drinnen, denn die Imster Hausherren waren einfach immer 2 Schritte voraus und konnten die zahlreichen Chancen auch umsetzen. In der 4. Minute konnten die Imster das 1:0 erzielen. Bis zur 42. Minute hieß es schon 4:0 bis Michael Perl einen Elfmeter gekonnt im Tor der Gegner versenken konnte und so hieß es 4:1. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Kabine. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste einfach keine Chance mehr und die Imster konnten noch in der 51, 61 und 78. Minute die Tore zum Endstand von 7:1 erzielen.

Weitere Ergebnisse

Landesliga West

SPG Prutz/Serfaus : FC Schretter Vils 5:0 (1:0)

1. Klasse West

Reutte 1b : SK Rum 1:5 (1:3)

AFL

FC Höfen : SBF Pflach 7:1

1.FC Tannheim : SV Weißenbach 1:3