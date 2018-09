17-Jähriger stürzte stark angetrunken in den Lech

16.09.2018, 08:12 Uhr

Hilfskette in Gang gesetzt



im Alter von 15 bis 17 Jahren in Lechaschau zu Fuß von Reutte in Richtung Höfen unterwegs,Nachdem der Bursche in der Folge nicht mehr zu seinen Freunden zurückkehrte, setzten diese die Rettungskette in Gang, wobei der 17-Jährige in der Folge von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Lechauschau und Reutte sowie der Rettung Reutte bewusstlos am Lechufer aufgefunden werden konnte.Der junge Mann dürfte vorerst in seichtes Gewässer gefallen und dann wieder selbständig ans Ufer zurückgegangen sein. Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Ein Verletzungsgrad ist derzeit nicht bekannt.