LH Platter kündigte Entlastungen an

05.05.2017, 17:30 Uhr

Beim Bezirksparteitag der ÖVP im Veranstaltungszentrum in Breitenwang kündigte LH Günther Platter jetzt Lösungen an, welche dazu beitragen sollen, die Abgangszahlungen für die Gemeinden zu mildern.Zuvor hatte Verbandsobmann Aurel Schmidhofer aus Lechaschau bei Platter in Innsbruck einen Gesprächstermin. Dabei legte er die bestehenden Probleme dar.Der Applaus der Delegierten - unter ihnen viele Gemeindevertreter - war groß. Die Entlastung wird dringend erwartet, da die steigenden Kosten im medizinischen Bereich die Gemeinden in ihrem Handeln zunehmend einschränken.