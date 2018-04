Umfrage: „Welchen Grill ist Ihr persönlicher Favorit - Holzkohle-, Elektro- oder Gasgrill?“

23.04.2018, 08:01 Uhr

„Inzwischen bin ich beim Gasgrill gelandet- er ist am Schnellsten und ich bemerke geschmacklich keinen Unterschied.“Renate Reinisch, Lechaschau:„Für mich schafft nur der Holzkohlegrill das richtige „Grillfeeling“.“Brad Varley, Lechaschau:„Wir hatten immer schon einen Holzkohlegrill; er ist praktisch und ich bin es so einfach gewöhnt.“Tanja Lettenbichler, Lechaschau:„Bei uns steht seit kurzem ein Elektrogrill auf dem Balkon.“Ulli Rainer, Pinswang:„Wir grillen an einer Feuerschale mit Stückholz- die Atmosphäre, mit dem Feuer, lädt zum gemütlichen sitzen bleiben und singen ein.“Robert Zobl, Tannheim:„Nur ein Holzkohlegrill erzeugt für mich den richtigen „Grillgeschmack“.“