Vor 25 Jahren im Außerfern

09.05.2017, 11:30 Uhr

In Blick in die Blickpunkt-Ausgaben Nr. 19 vom Mai 1992

AUSSERFERN (rei). Derzeit wird intensiv über eine „Dosiersystem“ diskutiert, um den Autoverkehr entlang der Fernpassstrecke flüssig zu halten. Wirklich neu ist die Idee nicht: Im Mai 1992 meldete sich der Bezirksobmann der Jungen ÖVP, Christian Fuchs zu Wort. Er schlug vor, die „Autoschlange“ bereits auf deutschem Gebiet anzuhalten und in der Folge nur Stück für Stück auf Tiroler Boden einfahren zu lassen. Eine Ampelregelung sollte es seiner Meinung nach möglich machen. Von einem Ausbau der Fernpassstrecke hielt die Junge ÖVP aber wenig, sie dachte sogar über einen Rückbau nach, um der Strecke ihre Attraktivität im Nord/Süd-Verkehr zu nehmen.Im Dreitannenstadion stellten sieben heimische Autohändler ihre neuesten Automodelle vor.In Vils feierte die Braunviehzüchter ein großes Fest: Der Verband wurde 80 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr gab es in Vils 191 Stück Braunvieh. 1943 zählte man noch 391 Kühe in der kleinen Grenzstadt.Jubel in Breitenwang: Im Zuge der Bauarbeiten für das neue Veranstaltungszentrum wurde bei Probebohrungen für die geplante Wärmepumpe ein Wasservorkommen entdeckt, das gemessen an seiner Qualität jenem von Mineralwasser entsprach.In Gramais begannen die Bauarbeiten für den „Gachenblick-Tunnel“. Mit diesem Bauwerk rückte man einem der gefährlichsten Lawinenstriche auf der Strecke in die Kleingemeinde zu Leibe.