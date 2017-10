Squash: Erfolgreiches Wochenende für die Reuttener

09.10.2017, 08:38 Uhr

Bronze für das Senioren-HerrenteamAuch die Senioren des Squash Club Red Bull Reutte waren am Wochenende gefordert. Sie traten als einziges Tiroler Team bei den Mannschafts-Staatsmeisterschaften in Wien an. Insgesamt beteiligten sich neun Teams. Die Vorrunden wurden in drei Dreiergruppen, jeder gegen jeden, eingeteilt. In der Gruppe 3 besiegte Red Bull Reutte mit Michel Haug, Franz Griesser und Thomas Wachter den SC Bad Vöslau mit 3:0. Auch das zweite Spiel gegen City & Country Sportclub I Wien konnten die Reuttener mit 3:0 für sich entscheiden. Mit diesen Vorrundensiegen war die Qualifikation für die Ränge 1 bis 3 geschafft.Das 1. Entscheidungsspiel verlor Red Bull Reutte gegen das sehr starke Team von Union Club 19 Wien mit 3:0. Das 2. Spiel gegen die SPG USC 2000 Graz/CS Paradies wurde knapp mit 1:2 verloren. Michel Haug sorgte mit einem 3:0 gegen Heribert Monschein für den Ehrenpunkt. Franz Griesser verlor gegen Zoran Repija mit 11/13, 6/11, 13/11 und 3/11 und Thomas Wachter gegen Bernard Wagner-Petschauer mit 11/7, 7/11, 5/11 und 7/11. Staatsmeister wurde Union Club 19 Wien mit den Spielern Clemens Wallishauser, Andreas Fuchs und Michael Khan. Den Vizemeister holte sich die SPG USC 2000 Graz/CS Paradies vor dem SC Red Bull Reutte. Die Bronzemedaille ist bei dieser sehr starken Besetzung ein hervorragendes Ergebnis für die Reuttener Senioren.