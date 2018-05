4. Wirtschaftsmeile lockte tausende Besucher an

06.05.2018, 18:00 Uhr

Schlagkräftige Wirtschaft

Wichtiger Impulsgeber

Viele Besucher

Das Thema Boxen zog sich diesmal wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Es hieß "Ring frei" für die Wirtschaftsmeile. Oft war die Rede von der "Schlagkraft" der heimischen Wirtschaft, und tatsächlich zeigten am Abend Boxer aus Innsbruck bzw. Kempten, was sie können.Bei der Eröffnung freute sich Wirktschaftskammer-Bezirksobmann Christian Strigl, dass der Bezirk breit aufgestellt ist - vom Einzelunternehmer bis hin zu großen Industriebetrieben, dazu starke Klein- und Mittelbetriebe. Ein guter Mix.Messe-Obmann Wolfgang Winkler freute sich, dass man nicht nur gemessen an der Ausstellungsfläche, sondern auch bei der Ausstellerzahl einen Rekord vorweisen konnte. Er sieht in der Wirtschaftsmeile eine Trendscout. Schon öfter habe die Messe Entwicklungen in Gang gesetzt. Das erhofft er sich auch im Fall der 4. Wirtschaftsmeile.Keine "Rekorde" gab es was die Anwesenheit allerhöchster Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik anlangte. Die Landesregierung war bei der Eröffnung nicht präsent, die Grußworte überbrachte Bundesrätin Elisabeth Pfurtscheller. Auf Seiten der Wirtschaft vermisste man den Präsidenten, sonst immer ein treuer Gast. Jürgen Bodenseer entsandte seine Stellvertreterin Barbara Thaler.Die Marktgemeinde war dafür mit Bgm. Luis Oberer, seinen Stellvertretern Michael Steskal und Klaus Schimana und weiteren Gemeinderäten bzw. Vorständen präsent. Die Bezirkshauptmannschaft war ebenfalls in ganzer Führungsstärke dabei: Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf und BHStv. Konrad Geisler waren gerne gekommen.Später stattete dann noch Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann der Wirtschaftsmeile einen Besuch ab. Auch zahlreiche Bürgermeister waren Besucher der Bezirksmesse.Zufrieden zeigte man sich was das Besucherinteresse anlangt.