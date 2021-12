Bunt, abwechslungsreich und unterhaltsam: Der Veranstaltungskalender im Bezirk Ried ist im Jahr 2022 sehr vielversprechend. Neben dem Konzert von Josh steht auch das Woodstock der Blasmusik wieder am Plan.

BEZIRK RIED. Wie erwartet beginnt das neue Jahr in Hinblick auf Veranstaltungen etwas ruhiger. Wenn keine Verordnungen dazwischen kommen, finden die ersten großen Veranstaltungen am Loryhof in Wippenham statt. Das Polizeiorchester lädt am 31. Jänner zum Konzert und die traditionelle Biergala geht am 4. März über die Bühne.



Vielversprechendes aus dem KiK

Auch der Kulturverein KiK meldet sich zurück aus der Pause. Neben dem Konzert der Wiener Band 5/8erl in Ehr'n am 4. März und der Lesung von ORF-Moderator Tarek Leitner am 15. März, regt Kabarettist Manuel Rubey am 18. März die Lachmuskeln an und sorgt für Abwechslung. Weil die offene Kulturbühne Ried im Vorjahr so gut angekommen ist, gibt es dieses Format auch heuer wieder von 8. Juli bis 5. August. Nähere Infos dazu folgen.

Festival-Stimmung

Campingliebhaber treffen sich von 16. bis 17. April in Taiskirchen beim Glory Sound Festival, das erstmals an zwei Tagen stattfindet oder von 30. Juni bis 3. Juli am Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis. Von 12. bis 15. August geht, ebenfalls in Taiskirchen, das Free Tree Open Air statt.

Konzert von Josh

Der Konzertagentur Gisela und Martin Burgstaller ist es gelungen, Amadeus-Gewinn Josh mit seinen Hits "Wo bist Du", "Ring in der Hand" und "Expresso & Tschianti" am 30. Juli nach Ried in die Red Zac Arena zu holen. Tags davor steht Wortverdreher Willy Astor auf der Bühne.

Alle Veranstaltungshightlights auf einen Blick

31. Jänner: Neujahrskonzert-Matinee, Loryhof, Wippenham

04. März: Biergala, Loryhof, Wippenham

04. März: 5/8erl in Ehr'n, KiK, Ried im Innkreis

15. März: Lesung von Tarek Leitner, KiK, Ried im Innkreis

17. März: Schneewittchen - das Musical, Keine Sorgen Saal

18. März: Kabarett von Manuel Rubey, KiK, Ried im Innkreis

25. bis 27. März: Sportmesse, Messezentrum

6. April: IsabellaWoldrich, Sparkassen Stadtsaal

16. bis 17. April: Glory Sound Festival, Taiskirchen

25. Mai: Luis aus Südtirol, Keine Sorgen Saal

30. Juni bis 3. Juli: Woodstock der Blasmusik, Ort im Innkreis

8. Juli: bis 5. August: Kulturbühne Ried

29. Juli: Willy Astor, Red Zac Arena

30. Juli: Josh, Red Zac Arena

12. bis 15. August: Free Tree Open Air

14. bis 18. September: Innviertler Oktoberfest

15. bis 16. Oktober: Modellbaumesse, Messezentrum

22. November: Brautball, Loryhof