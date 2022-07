Hohenzell/Engersdorf. Freiwillige Feuerwehren löschen nicht nur Brände, sondern auch den Durst. Dieses Prinzip machte sich am 1.-3. Juli endlich wieder die FF Engersdorf zu eigen und organisierte das traditionelle Stadlfest im Hiaslmannstadl, der ja eigentlich in Gonetsreith liegt. Trotz solcher örtlicher Verwirrung fanden sich unzählige Fans der Musikgruppen Green Ice, Emoti und TNG zum ausgelassenen Abfeiern ein. In der oberen Etage gab es Discomusik und wer durstig oder hungrig war, konnte sich an den zahlreichen Bars und der Imbißküche laben. Der "Stadl-Sommer" hat uns wieder !

Der Musikverein Neuhofen lud schließlich am Sonntag zum Frühschoppen ein.