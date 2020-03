Landjugend Hohenzell spendet

Hohenzell – 1.000 Euro hat die Landjugend Hohenzell für den kleinen Tim (5 Jahre) aus Eitzing gespendet. Das Geld stammt aus den Einnahmen des jährlich veranstalteten Glühweinstands an Weihnachten.

Alljährlich versorgt die Landjugend Hohenzell am 24. Dezember nach der Mitternachtsmette die Gemeindebewohner mit Glühwein, Tee und Keksen. Die dabei eingenommenen Erlöse fließen jedes Jahr einem anderen guten Zweck zu. In diesem Jahr ging der Erlös an den 5-jährigen Tim aus Eitzing.

Bei seiner Geburt hatte Tim für kurze Zeit zu wenig Sauerstoff, was unter anderem zu Folge trug, dass seine Feinmotorik eingeschränkt ist und er einen schlechten Gleichgewichtssinn hat, wodurch er nicht allein laufen kann.

Tims Krankheit heißt Cerebralparese, kurz CP. Es handelt sich hier um eine Bewegungsstörung, darum ist Tims Alltag mit Physio, Ergo und Hippo Therapien verplant.

Nichts desto trotz ist Tim ein aufgeweckter Bursche, leidenschaftlicher Fahrradfahrer und kuschelt für sein Leben gern mit seiner Katze. Die Landjugend Hohenzell hofft, mit dieser Spende der Familie etwas unter die Arme greifen zu können und somit ein wenig Unterstützung zu schaffen.