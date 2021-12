Es ist uns ein großes Anliegen, dem Management der Post zwischen Wien und Ried ein großes Lob und noch größeren Dank auszusprechen, denn am Feiertag wurde bei uns die Post zugestellt. Durch dieses Service haben wir gestern mit einem kleinen Briefpackerl Priority aus Wien von unseren Enkelkindern wunderbare Kekserl erhalten! Herzlichen Dank an alle Zustellerinnen und Zusteller, die immer wieder besonders gefordert sind! Nochmals besten Dank an alle Betroffenen.

Fam. Greisberger, 4910 Pattigham