Nach zwölf Jahren übergab Karl Ehwallner in der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung sein Amt als Vorsitzender des BAV Ried an Edi Seib, Bürgermeister von Pramet.



RIED. In Karl Ehwallners zwölf Jahren als Vorsitzender des BAV Ried gab es zahlreiche Highlights, unter anderem der Bau des ASZ Kobernaußerwald, der Bau des ASZ Region Ried, die bezirksweite Umsetzung der „Aktion scharf“ bei der Biotonne seit 2019 sowie zahlreiche andere abfallwirtschaftliche Projekte, Veranstaltungen und Fachexkursionen.Bei der konstituierenden Sitzung der BAV-Verbandsversammlung am 12. Jänner im Sparkassen-Stadtsaal in Ried kam es nun zur Neuwahl: Karl Ehwallner übergab seinen „Schlüssel“ an Eduard Seib. LAV-Vorsitzender Roland Wohlmuth überreichte Karl Ehwallner für seine Verdienste die Goldene Umweltprofinadel. Auch Thomas Brückl aus der Stadt Ried legte mit dem stellvertretenden BAV-Vorsitzenden sein letztes politisches Amt nieder. Gewählter Nachfolger ist Gerhard Wipplinger, Bürgermeister von St. Georgen bei Obernberg.