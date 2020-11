RIED. Der in Ried gestrandete Zirkus Kaiser darf sich über umfangreiche Unterstützung aus der Region freuen. Nachdem der eigentliche Standort Nähe Bundesschulzentrum für einen längeren Aufenthalt viel zu matschig war, reagierte die Messe Ried äußerst rasch und ermöglichte eine Unterbringung in Messehalle vier. Auch zahlreiche private Tierfreunde sowie Firmen und andere Institutionen haben rasch geholfen und jede Menge Futter für die 40 Tiere angeliefert. “Es ist überwältigend, wie viele Leute uns unterstützen“, so Alex Kaiser, der den 270 Jahre alten Familienbetrieb leitet.

1400 Kilo Hafer, Mais und Gerste

Ein rascher Helfer in der Not war zum Beispiel die Firma Agrarhandel Bauchinger aus Ried. „Ich war mit meinen Kindern noch bei einer Vorstellung. Da ich schon befürchtete, dass der Zirkus in Ried festsitzen wird, startete ich damals schon bei all meinen Freunden und Bekannten einen Aufruf, den Zirkus zu besuchen. Als ich dann den Spendenaufruf der BezirksRundschau in Facebook gesehen habe, war sofort klar, dass auch wir die Familie und deren Tiere unterstützen werden“, so Anne Bauchinger. 1400 Kilogramm Hafer, Mais und Gerste sowie eine mobile Getreidemühle durfte sich Alex Kaiser bereits bei Michael und Anne Bauchinger, die den Familienbetrieb samt Diskonttankstelle seit heuer führen, abholen. „Das Tierwohl ist mir einfach sehr wichtig. Mit den 1400 Kilo Getreide wird Alex Kaiser ungefähr einen Monat auskommen. Wir haben ihm aber schon angeboten, sich erneut bei uns melden zu können, wenn der Vorrat aufgebraucht ist", so Anne Bauchinger.

Zwei Tonnen Futterballen

Die FPÖ Bezirk Ried wurde auf Initiative der engagierten Tierliebhaberin Andrea Steingreß aus Aurolzmünster auf die Notsituation des Zirkus Kaiser aufmerksam und reagierte ebenfalls prompt. „Zahlreiche Tiere gibt es zu versorgen und zu verköstigen. Zirkusdirektor Kaiser ist über jede Hilfeleistung dankbar“, so FPÖ Geschäftsführer Erhard Weinzinger, der umgehend persönlich Kontakt mit dem Zirkus aufnahm. Nach der ersten Lieferung in Form von zwei Tonnen Grasfutterbällen sagten Bundesrat Vizebürgermeister Thomas Dim, Stadträtin Angelika Podgorschek und Andrea Steingreß weitere Hilfe zu. „Dort, wo wir helfen können, tun wir das gerne. Selbstverständlich auch für gestrandete Zirkustiere. Weitere Futterspenden werden folgen“, so Thomas

Bitte helfen Sie weiterhin

Wenn sich die Corona-Situation nicht entspannt, fürchtet Kaiser, ohne Einnahmen in Ried überwintern zu müssen. Da alleine der Heubedarf der Tiere pro Tag zwei Rundballen beträgt, freut sich Alex Kaiser auch in Zukunft über jede Spende. Das Futter kann weiterhin auf das Messegelände zur Halle vier gebracht werden. Alex Kaiser ist unter der Nummer 0660/8006255 erreichbar. „Wer uns Futter bringt, kann gerne Kinder mitnehmen. Unsere Tiere freuen sich über Besuch“, so Kaiser. Wer kein Futter hat, aber trotzdem helfen will, kann eine Spende auf das Spendenkonto AT14 2033 3000 2516 5549 einzahlen!

„Uns geht das Futter aus!“