Am 15. Jänner 2022 wurde die Feuerwehr Neuhofen im Innkreis um 10.26 Uhr zu einem Auto-Brand nach Oberlangstraß alarmiert.



OBERLANGSTRAß. Nach dem Eintreffen am Einsatzort begann der Atemschutztrupp unverzüglich mit der Brandbekämpfung. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Fahrzeug noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzende war um 11.44 Uhr.