Bereits zum zehnten Mal verleiht die BezirksRundschau den Regionalitätspreis an jene, die das Leben in der Region verbessern.



RIED (schi). Die BezirksRundschau zeichnet auch heuer in Zusammenarbeit mit Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen aus, die sich für Wertschöpfung in der Region und damit für den Erhalt der Lebensqualität in Oberösterreich engagieren. Mit dem Verein Lebenswertes Mettmach, dem Unternehmen Monobunt und dem Regionalmarkt "uns'a" nominiert die BezirksRundschau Ried, neben der Lebensmittel-Kooperative s'Innkistl und dem Verein Lebensraum Natur, drei weitere Kandidaten.

Onlinemarktplatz fürs Inn- und Hausruckviertel

Die Rieder Werbeagentur Monobunt rief am Beginn der Corona-Krise einen regionalen Onlinemarktplatz für das Inn- und Hausruckviertel ins Leben. Vorstellen kann man sich diesen Marktplatz wie das Angebot auf Amazon. "Die Kunden können hier direkt das Produkt bestellen, das sie wollen. Der Händler erhält daraufhin eine Email", erklärt Monobunt Geschäftsführer Norbert Strappler. Die Lieferung übernimmt der Anbieter selbst, bezahlt wird per Kreditkarte, Paypal oder Vorauskasse. Die Idee für solch einen Marktplatz hatte das Monobunt-Team schon vor fünf Jahren. Damals war die Nachfrage allerdings nicht sehr hoch. "Dass der Marktplatz jetzt mitten in der Corona-Krise entsteht, damit hätten wir alle nicht gerechnet", so Strappler. unsermarktplatz.at

Das Gute liegt so nah: Uns'a Regionalmarkt



Mit seinem Regionalmarkt „uns’a“ schafft Wilhelm Gietl eine praktische Einkaufsmöglichkeit für umweltbewusste Mitmenschen: Statt von einem Direktvermarkter zum nächsten fahren zu müssen, reicht seit 2012 ein Besuch im Regionalmarkt, um sich mit regionalen Produkten einzudecken. Beim Einkauf kann man sich über freundliche Bedienung und persönlichen Service freuen. Von Brot über Obst, Gemüse und Milchprodukten bis hin zu Nudeln und ausgefallenen Spezialitäten sind alle Produkte des täglichen Bedarfs vorhanden. Die Lebensmittel werden von mehr als 50 Bauern aus dem Inn- und Hausruckviertel persönlich geliefert und sind größtenteils sogar biologisch und umweltschonend hergestellt. Weiters wird im uns’a Regionalmarkt täglich mit Liebe frisch gekocht. Jeden Tag ein köstliches Mittagsgericht, hausgemachte Mehlspeisen und dienstags Bauernkrapfen und gebackene Mäuse. Mehr Infos auf www.unsa.at.

Für ein Lebenswertes Mettmach



Der Verein Lebenswertes Mettmach wurde im Jahr 2009 gegründet. Seither ist in der Gemeinde einiges geschehen. So führte der Verein die Marktplatzgestaltung durch, auch die neuen Straßenbezeichnungen nach dem "Städtischen Bezeichnungsprinzip" wurden realisiert. Darüber hinaus organisieren die mittlerweile 86 Mitglieder den beliebten Faschingsdienstag der Mettmacher Vereine und verschönern mit der Bepflanzung entlang der Landesstraße das Ortsbild. Auch die Teilnahme an Ortsbildmessen und Regionstreffen steht auf der Agenda des Vereins. Besonders hervorzuheben ist das neueste Projekt: die Mettmacher Platzln. An 15 Plätzen werden Themen aus Mettmachs Geschichte, Kultur, Gesellschaft, Natur, Geologie und vieles mehr vorgestellt: Bei jedem Platzl lädt eine Sitzbank ein, um zu rasten und die Landschaft zu genießen. Infotafeln stellen Wissenswertes über Mettmach vor – ergänzend wurde für jedes Platzl ein Videoclip angefertigt (mit QR-Code auf jedem Smartphone abspielbar).

Jetzt bewerben!



Einreichungen für den Regionalitätspreis 2020 sind bis 16. August möglich – per Post an: BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding oder online: meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö