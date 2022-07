Alfred Sanz legte sein Amt nach sechs Jahren nieder. Ihm folgt Günter Kitzmüller als Präsident der 13er-Kameradschaft nach

RIED IM INNKREIS. Am 23. Juni 2022 haben die 13er-Kameradschaft in der Zehner-Kaserne ihre 29. Generalverammlung abgehalten. Bei dieser beendete Oberstleutnant Alfred Sanz seine über sechsjährige Tätigkeit als Präsident. Er wird weiterhin als stellvertretender Präsident im Vorstand mitarbeiten.

Nach den gemäß der Statuten vorgesehenen Berichte der Funktionäre und einem Tätigkeitsbericht wurde Günter Kitzmüller einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Anschließend wurde der neue beziehungsweise alte Vorstand einstimmig bestätigt.

Die nächsten Highlights im Jahresprogramm der 13er-Kameradschaft werden der Besuch der Airpower22 am 2. September 2022, die 30-Jahr-Feier mit Buchvorstellung am 23. September 2022 in der Bauernmarkthalle und ein Vortrag von Markus Reisner über den „Kampf um die Ukraine“ im Sparkassenstadtsaal am 13. Oktober 2022 sein.