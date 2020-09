Doris Dim-Knoglinger erklärt, wie man beim jährlichen Schuleinkauf Zeit und Geld sparen kann.



RIED (hepu). Der Schulbeginn steht vor der Tür und somit auch der jährliche Einkauf der benötigten Schulsachen. Das kann für viele Eltern und Kinder stressig werden. Welche Produkte sind die richtigen? Wo finde ich was? Auf diese Fragen kennt Doris Dim-Knoglinger, vom Bürofachmarkt DIM in Ried Antworten. "Grundsätzlich werden Schulsachen schon mit Ende des Schuljahres, die gesamten Sommerferien über eingekauft", weiß Doris Dim-Knoglinger. Somit ist den ganzen Sommer "Hochsaison" für neue Schulsachen. Beim Einkauf neuer Hefte und Stifte sollte man unbedingt auf Qualitätsware achten. "Es ist besser, einmal ein qualitativ hochwertiges Produkt zu kaufen, anstatt während des Schuljahres ständig nachkaufen zu müssen", betont Dim-Knoglinger. Gerade Produkte wie Farbstifte spitzen sich oft schnell zusammen, wenn es sich um mindere Qualität handelt.

Einkaufsliste schicken



Wer trotzdem sparen möchte, kann sich kurz vor Schulbeginn nach Aktionen umsehen. "Bei uns sind gerade alle Standard-Schulartikel reduziert", so Dim-Knoglinger. Außerdem gibt es in vielen Läden schon die Möglichkeit, den Schuleinkauf stressfrei zu gestalten. "Auch wir bieten die Option an, die Einkaufsliste vorab ins Geschäft zu schicken. Wir klären noch kurz Lieblingsfarben und Motive der Kinder ab und packen dann die Schulsachen zusammen. Das Paket kann schon kurz darauf abgeholt werden", erklärt Doris Dim-Knoglinger. Die Einkauflisten selbst können über WhatsApp oder Mail geschickt, oder ganz klassisch persönlich in der Filiale abgegeben werden. Das klassiche recycelte Papier ist momentan nicht im Trend, dennoch sind alle Qualitätshefte mit einem Umweltsiegel ausgestattet. Darauf wird jedoch weniger geachtet. Auch eine Digitalisierung der Schule ist momentan noch nicht zu erkennen: "Wir konnten im Vergleich zu vergangenen Jahren feststellen, dass Schulhefte nach wie vor gleich viele benötigt werden. Viele Schulbücher sind aber bereits mit einem Code versehen, um sie auch online abrufen zu können", so Dim-Knoglinger.