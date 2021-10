Ab dem Zeitpunkt, wo das Musizieren mit dem gesamten Orchester endlich möglich war, wurde in Hohenzell fleißig geprobt und der Musikverein freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass es heuer wieder zwei Herbstkonzerte gibt: am Samstag, 23. Oktober und am Montag, 25. Oktober 2021 jeweils um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Hohenzell.

Der Titel des Stückes „Erinnerungen“ gilt gleichzeitig als Motto für das Konzertprogramm, in dem Kapellmeisterin Gerti Bleckenwegner spezieller Komponisten und besonderer Ereignisse während der letzten anderthalb Jahre gedenkt, in denen das gemeinsame Musizieren pandemiebedingt quasi zum Stillstand kam.

So würdigt sie den 250. Geburtstag von Beethoven mit seiner „Romanze Op.50“ oder weist in memoriam Ennio Morricone die Kapelle an: „Spiel(t) mir das Lied vom Tod!“. Auf eine unvergessliche Musiker-Hochzeit in Spanien blicken die Musiker mit „Eviva España“ zurück.

Gleich drei Solisten beweisen, dass sie eifrig geübt und sich ihre Leistungsabzeichen (1x Silber, 2x Gold) redlich verdient haben. Carolin Kaiser interpretiert Beethovens „Romanze“ auf der Klarinette, Simone Hörandner bringt beim feurigen „Ungarischen Tanz Nr.5“ von Brahms die Trompete zum Glühen und Simon Stempfer beeindruckt mit seinem Vibraphon-Solo „Blues for Gilbert“.

Für den Konzertbesuch braucht man keine Karten, freiwillige Spenden werden dankbar entgegengenommen. Erforderlich ist aber ein 3-G-Nachweis.