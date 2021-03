ST. MARTIN IM INNKREIS (mafr). Dominik Pixner (26) aus St. Martin ist Obmann des Parkour und Freerunning Vereins – Team Unleashed. Der Verein wurde 2020 gegründet und freut sich über jedes neue Mitglied. Der zweifache Familienvater erklärt im Interview seine Sportart und meint: „Keiner ist dafür zu alt".



Was genau ist Parkour und Freerunning für ein Sport?

Dominik Pixner: Einfach gesagt: Wir bewegen und so schnell wie möglich von A nach B. Das coole ist, es gibt keine Regeln und jeder kann sich seinen Pakour selber gestalten. Man kann viele verschiedene akrobatische Elemente einbauen, hier kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es ist eigentlich wie bei Kindern: Wir nutzen unsere gesamte Umgebung als Spielplatz.

Wie und wann sind Sie zu dieser Sportart gekommen?

Ich bin schon immer irgendwo herumgesprungen und habe mich einfach gerne bewegt. Mein Bruder trainierte früher gemeinsam mit einem Freund in der St. Martiner Turnhalle. Als ich dann 2009 erstmals mitging, war ich sofort begeistert.

Wie kam es zur Vereinsgründung?

Wir haben über Jahre im Freundeskreis in der St. Martiner Turnhalle trainiert und so wurden immer mehr Leute auf uns aufmerksam. So entschlossen wir uns, mein Freund Noel Heinzl und ich, gemeinsam den Instruktor, also die Vorstufe zum Trainer, zu machen. Zuerst waren wir beim Turnverein eingegliedert und seit 2020 sind wir ein eigenständiger Verein.

Wie groß ist die Szene in Österreich?

Jedes Bundesland hat mehrere Vereine und es gibt auch einen österreichischen Verband. Die Sportart gibt es ja bereits seit über 20 Jahren, allerdings ist Parkour und Freerunning noch immer eine Trendsportart und die Szene ständig am wachsen.

Welche Altersgruppe sprechen Sie mit Ihren Verein an?

Aktuell haben wir Mitglieder im Alter zwischen acht und 30 Jahren. Ich muss aber auch sagen, dass es keine Altersbegrenzung gibt! Jeder kann mitmachen, es muss ja nicht jeder von Haus zu Haus springen. Die Gesundheit und die Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund und jeder kann sein Trainingslevel selbst bestimmen.

Welche Pläne hat Ihr Verein für die Zukunft?

In der Nähe des Bahnhofs in St. Martin ist aktuell ein Pakourpark in Planung, dort kann man sich an vielen Mauern und den verschiedensten Stangen austoben. Wir werden den Park zum Trainieren nutzen, dieser ist allerdings natürlich für alle zugängig.

Wie beeinflusst Corona aktuell Ihr Vereinsleben?

Schon sehr! Die Turnhalle und das gemeinsame Training fehlen extrem. Man darf nicht vergessen, die Sicherheit ist uns sehr wichtig, daher üben wir die meisten Sprünge zuvor mit Matten.

Infos:

Sie haben Lust auf Parkour und Freerunning bekommen? Mehr Infos unter: 0650/8955270 oder online unter union-stmartin/pakourt. Hier finden Sie immer aktuelle News und Fotos.