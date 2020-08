Endlich wieder Fußball im Unterhaus! Nachdem die Amateurvereine nach der Coronapause bereits wieder die ersten Testspiele absolviert haben, bekamen die rund 200 Zuschauer am Wochenende beim Antiesental-Cup in Antiesenhofen auch wieder einen Hauch von Fußball mit Wettkampfcharakter zu sehen. Über den Sieg durfte am Ende die Union Eggerding jubeln.

Am Freitag standen bei rund 30 Grad die Halbfinalpaarungen am Programm. Den Gastgebern, der SPG Antiesenhofen/Ort, gelang hierbei mit einem 2:0 gegen den Bezirksligisten TSV Utzenaich gleich eine große Überraschung. Im Parallelspiel wurde es eine klare Angelegenheit für den „Zweitklassler“ aus Eggerding, die den „Erstklassler“ TSV Obernberg beim 5:2 keine Chance ließen. Obernberg vermisste in diesem Spiel schmerzhaft ihre beiden tschechischen Legionäre, Eggerding gelang hingegen fast alles. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen“, sagt Andreas Aigner, sportlicher Leiter der Union Eggerding.

Finalspiel mit Wettkampfcharakter

Am Sonntag folgte bei etwas angenehmeren Temperaturen der Finaltag. Im Spiel um Platz drei gewann der TSV Utzenaich 2:1 gegen den TSV Obernberg. Das große Finale zwischen Eggerding und Antiesenhofen/Ort war zu Beginn ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer für Eggerding war es aber dann ein Tor aus der Ferne, welches sich zum Knackpunkt des Spiels entwickeln sollte. „Nach diesem schönen Treffer zum 2:0 haben wir natürlich aufgemacht und mussten riskieren. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Die Verletzung von Marco Gebhartl, der sich vermutlich das Kreuzband gerissen hat (Anmerkung: Diagnose ausständig), schmerzt allerdings mehr als diese Niederlage“ bilanziert Antiesenhofen/Ort Co-Trainer Siegfried Krieg. Eggerdings sportlicher Leiter Aigner fügt hinzu: „Es war generell eine harte Partie mit Wettkampfcharakter, indem der Schiedsrichter teilweise die Kontrolle verloren hat. Mit unserem Sieg bin ich natürlich zufrieden.“ Jetzt freuen sich aber alle Amateurfußballer auf den Saisonstart am 15.08.2020.

Alle Ergebnisse:

Halbfinale:

SPG Antiesenhofen/Ort vs. TSV Utzenaich 2:0

Union Eggerding vs. TSV Obernberg 5:2

Spiel um Platz 3:

TSV Utzenaich vs. TSV Obernberg 2:1

Finale:

SPG Antiesenhofen/Ort vs. Union Eggerding 1:3