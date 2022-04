Die HSV Ried Fahrer Sandner, Stauffer und Ernecker holen EM Spitzenränge, Bermanschläger in der DM OPEN unter den Top 15.



RIED. Gleich vier Fahrer der HSV-Motocrosser konnten am Wochenende in Italien/Arco bei der Europameisterschaft (EM) und bei der Deutschen Meisterschaft in Schnaitheim Erfolge holen. Michael Sandner baut seine Gesamtführung in der EM auf 90 Punkte aus. Nach dem dritten Rang im ersten EMX OPEN Race gewann der gebürtige Rainbacher und KTM-Pilot den zweiten Lauf im italienischen Pietramurata. Marcel Stauffer konnte mit den Rängen vier und neun in beiden Läufen Top-Platzierungen einfahren. In der Tageswertung wurde Sandner Zweiter und Stauffer Vierter. Das Nachwuchstalent Maximilian Ernecker qualifizierte sich unter 84 Startern für die 125ccm Europameisterschaft, blieb aber nach einem Startcrash und einem Sturz außerhalb der Punkteränge und beendet mit Platz 28 das Rennen.

Der Taiskirchner Manuel Bermanschläger erreichte die Top 15 in der Deutschen Meisterschaft. Nach Rang 15 in der Qualifikation schaffte Bermanschläger in den Rennen dann die Plätze 13 und 14.

