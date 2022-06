Sommer, Sonne, Relegation! Unter diesem Motto fanden am verlängerten Wochenende die Relegationsspiele im Fußball-Unterhaus statt. Mit der zweiten Mannschaft der Union Gurten und dem UFC Riegerting waren auch zwei Rieder Vereine dabei: Beide verpassten am Ende ihr angestrebtes Ziel.

GURTEN/RIEGERTING. Die 1b der Union Gurten (Bezirksliga West) konnte das Hinspiel am Donnerstag am heimischen Sportplatz gegen den UFC Lochen (1. Klasse Süd West) noch mit 1:0 gewinnen, beim gestrigen Rückspiel musste sich die Schustereder-Elf aber deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Damit muss die zweite Mannschaft des Regionalligateams in die 1. Klasse absteigen. Vor 800 Zuschauern eröffneten die Heimstarken Lochner in der 55. Spielminute durch einen Elfmeter den Torreigen, das Spiel allerdings zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen. Erst nach der Pause nahm der UFC das Geschehen in die Hand und machte zum Ende des Spiels alles klar (Tore in der 80., 85. und 95. Minute). Der UFC Lochen kehrt so nach zehn Jahren wieder in die Bezirksliga zurück. Es herrsche nun „Ausnahmezustand“ in Lochen, sagte Trainer Stefan Bischof nach dem Spiel.

Fehlende Durchschlagskraft des UFC

Das Spiel des UFC Riegerting (2. Klasse West) gegen den SV Pram (1. Mitte West) wurde aufgrund des 0:0 im Hinspiel in Pram mit Spannung erwartet. Die rund 600 Zuschauer bekamen in Riegerting trotz 35 Grad ein flottes Spiel zu sehen. Bereits nach fünf Minuten brachte Florin Carbune den SVP mit einem „Ferserltor“ aus rund acht Metern in Führung. Im Laufe der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel, wo Riegerting spielerisch zwar eine sehr ansehnliche Leistung zeigte, allerdings ein Mann fehlte, der für gefährliche Torabschlüsse sorgte. Nach der Halbzeitpause (55.) gelang dem UFC durch ein Elfmetertor von Andreas Augustin, der mit 13 Toren auch bester Ligatorschütze der Riegertinger war, der Ausgleich.

Traumtor von Gergö Nagy

Es entwickelte sich ein Spiel, das von der Spannung lebte. In der 72. Spielminute war es Gergö Nagy, der Heim-Keeper Armin Ratzinger „ausguckte“ und kurz nach der Mittelinie traumhaft zum 2:1-Endstand überhob. Der UVC Riegerting, der in der Liga nach einer Niederlage am letzten Spieltag beim Tabellenletzten aus Polling den direkten Aufstieg verpasste, muss nun ein weiteres Jahr in der 2. Klasse verbringen.

Zur Sache:

