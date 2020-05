Scheuch spendet dem Pflegeheim Ried ein Babyelefant-Modell, um den Mindestabstand, den man ab sofort einhalten muss, zu verdeutlichen.

RIED. Am Eingang des Pflegeheims Ried wird man seit Anfang Mai von einem Baby-Elefanten begrüßt. Dieser soll alle Menschen, die das Gebäude betreten, an das Abstandhalten erinnern. Ein Meter soll dieser mindestens sein, um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Gespendet und gefertigt wurde das Modell von der Firma Scheuch. Bernd Hinterstoisser war federführend bei Design und Entwicklung des Metall-Tiers. „Ich hoffe, dass sich alle bemühen und die wichtigen Abstandsregeln so gut es geht einhalten. Gerade hier im Pflegeheim ist es sehr wichtig, nicht darauf zu vergessen. Der Babyelefant ist eine liebe Aufforderung daran und kann den Menschen hier im Haus das Leben retten“, so der verantwortungsbewusste Scheuch-Mitarbeiter. Das Team des Pflegeheims freut sich über die nette, aufmerksame Spende von Scheuch und hofft auf eine weiterhin virusfreie, gesunde Zeit.