Fill und Fischer - eine Zusammenarbeit, die vor 51 Jahren mit einem Telefonat zwischen Josef Fill und Josef Fischer begann und bis heute erfolgreich ist.



GURTEN. Fill in Gurten produzierte in den letzten Monaten kurze Filme über Meilensteine der Unternehmensgeschichte. In einem Video erzählt Firmengründer Josef Fill, wie es im Jahr 1970 zum ersten Auftrag einer Skiproduktionsmaschine für den Rieder Skiproduzenten Fischer Ski kam.

Schon damals eilte Fill der Ruf voraus, Lösungen für besondere Herausforderungen zu finden. So erreichte den jungen Josef Fill eines Tages der Anruf des damaligen „Skizaren“ Josef „Pepi“ Fischer. „Herr Fill, wir brauchen eine Skiproduktionsmaschine, die der Technik und Technologie unserer Zeit weit voraus ist“, war die klare Aufgabenstellung. Das war der Beginn einer bis heute erfolgreichen Partnerschaft der beiden Unternehmen.

Die von Josef Fill entwickelte und produzierte Skimaschine sorgte für eine Revolution in der Skiproduktion der damaligen Zeit. Mittlerweile fährt jeder Skifahrer der Welt – vom Hobbysportler bis zum Profirennfahrer – mit Ski, die auf Fill-Anlagen gefertigt wurden. Der Ursprung dieser enormen Entwicklung liegt somit in einem Telefongespräch zweier Innviertler Unternehmer vor 51 Jahren.