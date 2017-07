33 Jahre Aufest in Kirchdorf am Inn

KIRCHDORF AM INN. Seit bereits 33 Jahren erwachen die Inn Auen in Kirchdorf zum Leben. Seit damals findet das legendäre Aufest immer an den letzten beiden Juliwochenenden statt – so auch dieses Jahr.

Für etwa 4000 Gäste aller Altersklassen ist das Kirchdorfer Aufest jedes Jahr ein Pflichttermin im Kalender.



Am 22. und 29. Juli 2017 wird an der Au wieder die Nacht zum Tag gemacht. Die Bands Starmix und The Grandmas werden für Stimmung sorgen und den Besuchern einheizen.

Wie auch in den vergangenen Jahren sind alle Verkaufsbereiche am Festgelände komplett in die Umgebung integriert und bestehen aus massivem Holz.

Information Samstag 22. und 29. Juli 2017 (Ersatztermin: 5. August)

VVK: 7 Euro, AK: 9 Euro

Eintritt bis 21.30 Uhr frei – Einlass ab 20 Uhr.



Web: www.aufest.at