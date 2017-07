Kino unter Sternen in Lambrechten

AT

, 4772 Lambrechten AT

Dorfplatz , 4772 Lambrechten AT

LAMBRECHTEN. Einen Film, aktueller denn je und eine Hommage auf die kürzlich verstorbene Austropop-Legende Wilfried bietet das Sommerkino-Ereignis am Freitag, 4. August in Lambrechten. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Die SPÖ Lambrechten präsentiert die gefällige Griechenland-Komödie "Highway to Hellas". Untermalt mit griechischen Traditionsliedern und wunderschönen Landschaftsaufnahmen lädt die SPÖ zu einem kurzweiligen unterhaltsamen Griechenlandtrip mit Humor, Herz und Seele. Zum Ausklang des Kinoabends gibt es Lieder von Wilfried, der kürzlich verstorbenen Austropop-Legende.

(Ersatztermin 11. August)