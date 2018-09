Feuerwehrhaussegnung in Obernberg am Inn wurde zum tollen Erfolg

17.09.2018, 19:14 Uhr

Mit überaus großer Freude begrüßte Obernbergs Bürgermeister, Martin Bruckbauer, die zahlreichen Besucher aus nah und fern, unter denen auch unter vielen LR Max Hiegelsberger, die Landtagsabgeordneten Alfred Frauscher, Peter Bahn und Christian Makor, und der Bezirksfeuerwehrkommandant Fritz Prenninger als Ehrengäste gekommen waren. Neben zahlreichen Gastfeuerwehren aus dem Innviertel und dem benachbarten Bayern besuchte auch eine große Abordnung aus Berching unter dem Stadtrat Wolfgang Grossmann die Patengemeinde aus Obernberg, der eine 500€ Spende für die Obernberger Jugendfeuerwehr mitbrachte.

,,Wir können stolz sein, auf das, was hier geschaffen wurde – dieses Haus ist zweifelsohne ein sehr gelungenes. Ich spreche bewusst nicht von einem historischen Anlass, denn es war ja nicht unser Ziel, hier ein Denkmal zu setzen, aber geschätzte Gäste, ihre Anwesenheit unterstreicht die Bedeutung, die Sie den Feuerwehren und ihrer täglichen Arbeit für Menschen in Not beimessen. Nicht nur die Feuerwehr, sondern die Bürgerinnen und Bürger des Ortes benötigen ein funktionales Feuerwehrhaus. Mit diesem Satz möchte ich unterstreichen, wie wichtig eine zweckmäßige und auch funktionale Unterkunft der Feuerwehr für den Schutz der Menschen und ihrer Sachgüter in einer Gemeinde ist,“ gab der Bürgermeister zum Ausdruck.Der Bau wurde durch die finanzielle Hilfe des Landes OÖ und unter anderem auch durch tausende ehrenamtliche Stunden möglich gemacht, zum einen von den FF – Mitgliedern selbst und zum anderen von Ehrenamtlichen, die der Wehr freundschaftlich verbunden sind.,,Die Eigenleistungen der Wehr unterstreichen einmal mehr, wie viel und wie unermüdlich unsere Feuerwehren zum Wohle der Allgemeinheit engagiert sind. Dies gilt nicht nur beim Bau dieses Hauses, dies gilt erst recht das ganze Jahr über. Unsere Feuerwehrmänner und - frauen sind immer hilfsbereit zur Stelle: in jeder Notsituation, Tag und Nacht. Die Männer und Frauen der Feuerwehr zeigen damit ein beispielhaftes Maß an Bürgersinn. Herzlichen Dank hierfür“, sagte der Bürgermeister in seiner Ansprache.