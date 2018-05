Kreativ-Wettbewerb Heimat

03.05.2018, 11:56 Uhr

Heimat – was ist Heimat für mich? Wo fühle ich mich beheimatet? Mit diesen Fragen setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Kreativ4-Gruppe der NMS2 Ried auseinander.Sie entdeckten mehrere, vielschichtige Heimaten. Die individuellen Umsetzungen in Text und Bild wurden auf einer großen Leinwand ineinander verwoben. Der rote Faden, der die vielen Heimat-Sinnbilder zu einem Netzwerk verbindet, symbolisiert das Leben.Ihre Arbeit zählt zu den drei Siegerprojekten der Sekundarstufe im Heimat-Preisausschreiben des Landes Oberösterreich.Die feierliche Präsentation der prämierten Arbeiten und die Preisüberreichung erfolgten am 16. April im Linzer Landhaus.