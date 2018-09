Ried: "Im Fall der Fälle richtig zu handeln, kann Leben retten"

14.09.2018, 12:38 Uhr

Grundkurs in Erster Hilfe (16 Stunden)

Auffrischungskurs in Erster Hilfe (8 Stunden)

Schutzausrüstung, gutes Werkzeug und Schulungen durch Fachleute verringern das Risiko. Im Notfall entscheidet jeder Moment über Leben und Tod. In 99 Prozent der Fälle passiert nichts. „Im Fall der Fälle richtig zu handeln, kann Leben retten“, so der Rieder Rotkreuz Bezirksstellenleiter Franz Pumberger. Aus diesem Grund veranstaltet das oberösterreichische Rote Kreuz wieder flächendeckende Erste-Hilfe-Kurse an allen Dienststellen.Montag, 24. September von 19 bis 22.15 UhrMontag, 1. Oktober von 18 bis 22.15 UhrMittwoch, 3.Oktober von 18 bis 22.15 UhrMontag, 8. Oktober 2018 von 18 bis 22.15 UhrSchulungsraum der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Ried70 Euro22. SeptemberMontag, 17. September von 18 bis 22 UhrMittwoch, 19. September von 18 bis 22 Uhr: Schulungsraum der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Ried: 52 Euro: 15. September