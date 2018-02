LG Innviertel beim Bad Füssing Marathon 2018

06.02.2018, 05:56 Uhr

Kreuzhuber auf Platz 3 beim 10-Kilometerlauf

Um Punkt 09:45 Uhr erfolgte der Startschuss für die 10 Kilometerstrecke. Bei den Damen belegte Jacqueline Kreuzhuber mit einer Zeit von 45:57 Minuten Platz 3 in der Altersklasse W30. Elisabeth Gabler (52:51 Minuten) verpasste in der W60 nur knapp das Podest und belegte Platz 4. Bei den Herren konnte vor allem Herbert Katzlberger überzeugen, der Routinier und ehemalige Spitzenläufer kam nach 46:16 Minuten ins Ziel. In der AK65 bedeutete dies Platz 2. Für dieses, schon etwas fortgeschrittenere Alter, eine absolute Topzeit von Herbert.Weitere Resultate über die 10 Kilometer:Herren: Johannes Doppermann – 47:38 Minuten – AK M30 – Platz 29Damen: Erika Birn – 51:26 Minuten – AK W45 – Platz 10Sandra Huber – 51:36:43 Minuten – AK W40 –Platz 5Oberndorfer gewinnt AltersklasseÜber 800 Starter/innen waren in Füssing beim Halbmarathon gemeldet. Auch die LG Innviertel war hier am stärksten vertreten. 15 Minuten nach dem ersten Start waren also die Läufer/innen an der Reihe welche sich über die 21,1 Kilometer wagten. Schneite es zu Beginn noch stark so konnten die Läufer/innen nach ein paar Kilometern bei klarem Himmel laufen. Insgesamt gesehen war es ein gutes Laufwetter bei dem sehr gute Zeiten absolut möglich waren. Den einzigen Stockerlplatz beim Halbmarathon konnte unsere Christina Oberndorfer erreichen. Der Sieg in der W30 war ihr nicht zu nehmen, zudem belegte die Mehrnbacherin mit einer Zeit von 01:26:47 Platz 6 in der Gesamtwertung bei den Damen.Weitere Resultate Halbmarathon (Damen):Andrea Schmitzberger – 01:44:29h – AK W45 –Platz 8Ingrid Feichtenschlager – 02:05:22h – AK W55 – Platz 12Patricia Schoibl – 02:25:17h – AK W55 – Platz 17Kirchberger verbessert Bestzeit um 14(!) MinutenStephan Kirchberger wollte bei seinem zweiten Halbmarathon unter 01:30h bleiben und dies gelang ihm auch deutlich und eindrucksvoll. 16 Kilometer begleitet von seinem Pacemaker Mario Friedl (01:26:07h, AK M35, Platz 13) kämpfte er sich nach 01:28:01h ins Ziel. Somit verbesserte Stefan seine Bestzeit um satte 14 Minuten. In der Altersklasse belegte er Platz 12.Weitere Resultate Halbmarathon (Herren):Alois Aichinger – 01:44:16h – AK M40 – Platz 40Jürgen Huemer – 01:33:00h – AK M45 – Platz 23Bernhard Birn – 01:39:46h – AK M45 – Platz 35Alois Schmitzberger – 01:50:29h – AK M50 – Platz 52Josef Wimmer – 02:02:10h – AK M50 – Platz 79Maximilian Böttinger – 01:49:05h – AK M60 – Platz 13Martin Schoibl – 01:53:23h – AK M65 – Platz 8