Zum Fest Maria Himmelfahrt vor 40 Jahren wurde der Heilkräuter- Schau- und Lehrgarten am Pfarrhofsgelände in Klaffer feierlich eröffnet. Der damalige Pfarrer Norbert Püringer war der begeisterte Initiator.

KLAFFER. Selbst nach einer sehr schweren Erkrankung, durch Naturmedizin geheilt, war es sein Anliegen, einen allgemeinen Zugang für die breite Bevölkerung zu den Heilpflanzen zu schaffen. Er wollte Heilung an Körper, Geist und Seele für alle und scheute keine Mühen. Er gab nicht auf, auch wenn es immer wieder Ablehnungen von Ansuchen gab. Pühringer ließ sich nicht beirren.

Erster Bio-Heilkräutergarten Östereichs

Er schuf einen Garten, aus dem viele Menschen Kraft schöpfen, Ruhe finden oder der Hektik des Alltags entkommen. Dabei hatte er auch viele Unterstützer aus der nahen und fernen Umgebung. "Es gibt kaum einen Pflanzenexperten in Österreich, die hier im Laufe der Jahre nicht mitgewirkt hätte. Ihnen allen, die je hier in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, wurde bei der Covid-19 bedingten kleinen Feier im Rahmen eines Festgottesdienstes ein inniger Dank ausgesprochen", so Obfrau Christine Dittlbacher. Pühringers intensiver Einsatz, machte es möglich, den ersten und größten Bio-Heilkräutergarten Östereichs zu gestalten. Auf 7.800 Quadratmetern gedeihen etwa 1.800 verschiedene Pflanzen. Angela Hehenberger war mit unter Frau der ersten Stunde und die erste Obfrau, gefolgt von Ruppert Mager, Christine Haselsteiner, Waltraud Müller und nun Christine Dittlbacher. Das Stift Schlägl als Grundeigentümer und die Gemeinde Klaffer ´´waren in den letzten Jahren eine große Stütze.

Führungen „Kräuter für alle Sinne“ gibt es jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 15.30 Uhr oder auch nach vorheriger Buchung. Um den Bio-Heilkräutergarten weiterhin gut zu pflegen, lädt das Team dazu ein, mitzuarbeiten. Jeden Freitag zwischen 14 bis 17 Uhr kann man Unkraut jäten oder Pflanzen umsetzen.