Als Symbol für die Energiewende und für den Start eines dazugehörigen Projekts hielten in Rohrbach-Berg Montagmorgen 500.000 Bienen in insgesamt zehn Bienenstöcken am Dach der Bezirkssporthalle in Rohrbach-Berg Einzug.

ROHRBACH-BERG. Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg startet in ein neues Zeitalter der Energieversorgung: Im Mai wurde vor Ort entschieden, mit den vorbereitenden Analysen für die Errichtung eines grünen dezentralen Energie-Systems zu beginnen. Bereits im September sollen alle Daten vorliegen, auf Grundlage dessen die Entscheidung für ein optimal dimensioniertes dezentrales Energiesystem getroffen werden soll. „Mit dieser Strategie möchten wir versuchen, schon nächstes Jahr grünen Strom auf den Dachflächen der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg zu erzeugen“, sagt Bürgermeister Andreas Lindorfer.

Anlässlich des Projektstarts hielt in der Stadtgemeinde ein ganz besonderes Volk Einzug: Zehn Bienenstöcke mit rund 500.000 Bio-Bienen wurden am Dach der Bezirkssporthalle aufgestellt Denn: „Bienen tun eigentlich nichts anderes als Photovoltaik-Anlagen. Sie speichern die Kraft der Sonne und ernten Honig", so Lindorfer.