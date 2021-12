OEPPING. Mit ihrem Auto war eine 48-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach am 27. Dezember 2021 gegen 9:40 Uhr im Gemeindegebiet Oepping unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam folglich links von der Fahrbahn ab. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.